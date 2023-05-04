Brent petrolün varil fiyatı 72,91 dolar

Dün 75,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 72,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD hizmet sektöründeki bir miktar pozitif büyüme ve büyük petrol üreticilerinin bu ay başlayan üretim kesintilerinin arzı sınırlayacağına dair beklentiler etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklendiği gibi faiz oranlarını çeyrek puan artırırken bundan sonra daha fazla artış yapılmayacağına yönelik sinyaller, petrol fiyatlarında son 3 günde yaşanan yaklaşık yüzde 9 gerilemenin ardından bugün fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu.

Banka'nın haziranda faiz artışını durduracağına kesin gözüyle bakılsa da, analistler, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin mesajların net olmadığını, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını bildirdi.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Talebin arttığı seyahat sezonu öncesi uygulamaya alınan kesinti, gelecek dönemde piyasalarda yaşanabilecek dengesizliklere ilişkin endişeleri artırarak fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Yatırımcılar, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara odaklandı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalarak 459 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 73,64 ile 74,10 dolar aralığının direnç, 72,39 ile 71,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.