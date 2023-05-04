Balıkesir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye başvurdu

Polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin ise lokantaya giderek yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.

İlçedeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, dün akşam mide bulantısı, kusma ve baş ağrısı şikayeti başlayınca hastaneye gitti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net