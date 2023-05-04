Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
%1.19 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
Putin'in Kremlin'deki konutuna gece İHA'larla saldırı girişimi
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
TÜBİTAK'a ölü yıkayıcı atandı iddiası yalanlandı
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım

"40 günde yaptığımız işlerin hepsinin arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır"- "Bize 'yapamazsınız' diyenleri, 'başaramazsınız' diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 10:00, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 10:02
Yazdır
Erdoğan'dan son 40 günde hayata geçirilen projelere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 40 günde yaptıkları işlerin hepsinin arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade olduğunu bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı "40 güne 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?" başlıklı paylaşımında, son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine her alanda millete önemli müjdeler verdiklerini belirtti.

Bu müjdeler arasında 60 yıllık bir hayalin ürünü olan Togg'un yollara çıkması, ülkenin milli muharip uçağı KAAN'ın hangardan çıkması, TCG Anadolu gemisinin donanmaya teslim edilmesi, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ülkeye getirilmesi, Akkuyu Santrali'yle Türkiye'nin nükleer ülkeler ligine resmen girmesi ve Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana'nın rekor sürede açılmasının yer aldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani 40 günde yaptığımız işlerin hepsinin de arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade vardır. 5 yıl, 10 yıl, hatta 15 yıl önce diktiğimiz fidanların bugün meyvelerini topluyoruz. Önce hayal kurduk, bir hayalin peşine düştük. Ardından hayallerimizi somut hedeflere dönüştürdük. Sonra da bunları azimle, cesaretle, kararlılıkla tek tek hayata geçirdik. Bize 'yapamazsınız' diyenleri, 'başaramazsınız' diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık. Milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline güvendik, en zor zamanlarımızda dahi Allah'ın yardımından ümidimizi hiç kesmedik. 40 güne sığdırdığımız başarı, işte bu inancın ve iradenin eseridir."

Erdoğan, bu başarının, doğru bildiği yolda yürümeyi göze alanların zaferi olduğunu belirterek "İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız. Yeter ki kendimize inanalım, ülkemize güvenelim, umudumuzu asla kaybetmeyelim. Zafer, inananlarındır..." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber