Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 138 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 138 bin seçmen oy kullandı
%0 Faizli 20.000 TL İmkanı!
%0 Faizli 20.000 TL İmkanı!
Sponsorlu İçerik
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'
'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 azalışla 4.470,23 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 13:15, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 13:09
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kazanarak 4.558,64 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,67 puan değer kazanarak 4.558,64'e çıktı. Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,81 ile madencilik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tuttuklarını bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, buna karşın Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.

Analistler, bugün gözlerin ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildiğini kaydederek, ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber