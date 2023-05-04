Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin ve Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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