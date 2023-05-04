Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakim C.Ö., Hakimler Savcılar Kurulu kararıyla meslekten ihraç edildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 10:34, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 10:39
İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Zindaşti 5 adamıyla, "adam öldürmek", "cinayete azmettirmek" ve "FETÖ üyeliği" suçlarından tutuklanmış, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
Zindaşti'yi tahliye eden 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. meslekten ihracına karar verildi.
C.Ö. hakkında Zindaşti'den rüşvet alma suçlamasıyla açılan dava ise devam ediyor.