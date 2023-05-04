Anne sütü bebeklerde enfeksiyon riskini azaltıyor

Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
%0 Faizli 20.000 TL İmkanı!
%0 Faizli 20.000 TL İmkanı!
Sponsorlu İçerik
'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'
'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
AFAD Başkanından Kahramanmaraş'taki depremlere dair açıklama
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
HDP'li Sırrı Sakık: İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' hayata geçiyor
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Dünyanın 3. en uzun çift tüplü tüneli Zigana Tüneli açıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Ermenistan uçaklarına hava sahası kapatıldı
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Şentop: Seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Devlet korumasında yetişen 732 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Erdoğan: Yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırıyoruz
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Bakan Soylu açıkladı: Kayyum talimatını Erdoğan verdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Anne sütü bebeklerde enfeksiyon riskini azaltıyor

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Sayıner Şimşek: - "Ciddi soğuk algınlığı ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonları 6 ay tek başına anne sütü alan bebeklerde yüzde 63 daha az görülüyor"- "Tıbbi bir gereklilik yoksa yeni doğan çocuğa su, şekerli su, mama gibi takviyeler verilmemeli"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 11:23, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 11:25
Yazdır
Anne sütü bebeklerde enfeksiyon riskini azaltıyor

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Sayıner Şimşek, anne sütünün bebeklerde enfeksiyon riskini azalttığını belirterek, "Ciddi soğuk algınlığı ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonları 6 ay tek başına anne sütü alan bebeklerde yüzde 63 daha az görülüyor." ifadesini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, güçlü bir bağışıklık sisteminin sağlıklı bir ömür anlamına geldiği ve bunun için doğru beslenmenin kritik önem taşıdığı bildirildi. Anne sütünün bebeklik çağı için önemine dikkati çekilen açıklamada, bebeklere ilk 6 ay tek başına anne sütü verilmesi, sonrasında ek gıdaya başlanmasının önerildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Şimşek, anne sütünün ishal ve akut solunum yolu enfeksiyon riskini azalttığını bildirdi. Şimşek, "Ciddi soğuk algınlığı ve kulak-burun-boğaz enfeksiyonları 6 ay tek başına anne sütü alan bebeklerde yüzde 63 daha az görülüyor." bilgisini verdi.

Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Emzirme başarısı için doğum sonrası anne ile bebeğin hemen tensel temasının sağlanması, doğum sonrası rutin girişimlerin ertelenerek önceliğin emzirmeye verilmesi gerekir. İlk 24 saatte 8-12 kez emzirmenin teknik açıdan doğru bir şekilde sağlanması gerekir. Tıbbi bir gereklilik yoksa yeni doğan çocuğa su, şekerli su, mama gibi takviyeler verilmemelidir. Anneye D vitamini kullanması, doğru beslenmesi ve yeterli sıvı tüketmesi konusunda da önerilerde bulunulmalıdır. Hastane çıkışını takip eden 48-72 saat içinde emzirme süreci gözlemlenmeli ve sorunlar konuşulmalıdır."

Şimşek, arzu edilenin, bebeğin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi olduğunu bildirdi. Ek gıdaya ne zaman başlanacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde ek gıdaya 17 haftadan önce başlanmaması gerekiyor. Ek gıdaya başlama süreci 26 haftadan da geç olmamalı. Katı gıdaya çok erken başlamak yerine formül sütler tercih edilmelidir. Altı aydan büyük bebeklerde anne sütü yetersiz ise gereğinden çok tamamlayıcı besin veya başka bir süt vermek yerine, devam sütü ile destek verilmelidir."

- "Tamamlayıcı beslenmeye tek çeşitle başlanmalı"

Ek gıdaya geçilen bebeklerde gıda tüketim miktarlarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, yeni doğan bir bebeğin mide kapasitesinin yalnızca 2 yemek kaşığı büyüklüğünde olduğuna dikkati çekti.

Şimşek, bebeklerin midesinin 6'ncı ayda 1 çay fincanı, yaşına geldiğinde ise 1 su bardağı kadar olduğunu aktararak, "Erişkin bir insana kıyasla bu kadar küçük bir kapasitenin çok verimli kullanılması, yüksek enerjisi olan, yeterli protein ve mikro besin içerikli besinlerin bebeğe verilmesi gereklidir. Bu besinlerin kolay ulaşılabilen ve hazırlanabilecek bilindik gıdalar olması başarılı bir beslenme için temeldir. 6-8 aylık bir bebekte 2 öğün, 9-11 aylık bebekte 3 tamamlayıcı besin öğünü yeterlidir." değerlendirmesini yaptı.

Bebeklerde ek gıdaya başlarken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Tamamlayıcı beslenmeye tek çeşitle başlanmalıdır. Her yeni gıda teker teker en az 2-3 gün aralıklarla eklenmelidir. Bebekler katı vejetaryen diyet almamalı, gıdalara şeker ve tuz ilave edilmemelidir. Hazır çorbalar, konserveler, şeker ve tuz katkılı ürünler, çaylar, işlenmiş et ürünleri beslenmede yer almamalıdır. Bebeklikte farklı tatlar denetilmeli, özellikle sebzelerin nötr tatlarına alıştırılmalıdır. Bebeğin açlık ve tokluk ipuçlarına duyarlı, zorlama olmadan, öğün saatlerine ve içeriklerine özenli bir beslenme modeli uygulanmalıdır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber