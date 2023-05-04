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Uzaya çıkacak ilk Türk astronotun annesi: 'Büyüyünce uçak şoförü olacağım' derdi

Türkiye'nin uzaya göndereceği ilk astronot olan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli F-16 pilotu Alper Gezeravcı'nın (43) annesi Sıddıka Gezeravcı, (63) "Sağ salim gidip gelsin. Daha 6 yaşında anneannesine, 'Büyüyünce uçak şoförü olacağım' derdi. Küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 11:39, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 13:06
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Türkiye'nin uzaya çıkacak ilk astronotları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest 2023'te açıklandı. Bu astronotlardan biri asil olarak ismi duyurulan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli F-16 pilotu Alper Gezeravcı oldu. Haberin ardından Gezeravcı'nın baba ocağında da gurur ve sevinç yaşandı. Gezeravcı'nın Mersin'in Silifke ilçesinde oturan babası Ali (65) ile annesi Sıddıka Gezeravcı, oğullarının uzaya gidecek ilk Türk vatandaşı olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

36 BİN KİŞİ ARASINDAN SEÇİLDİ

Emekli öğretmen baba Ali Gezeravcı, "Büyük oğlum askeriyeye girdikten sonra küçük oğlum da pilot oldu. Biri F-16 pilotu, biri Türk Hava Yolları'nda pilot. Yavrularımız sayesinde gurur duyuyoruz. 36 bin kişi başvurmuş, oğlum değerlendirme sonucu seçilmiş" dedi.

Anne Sıddıka Gezeravcı ise "Duyunca önce bir şok oldum, ardından sevincimi yaşadım. Çok mutlu oldum, Allah herkese nasip etsin. Sağ salim gidip gelsin. Daha 6 yaşında anneannesine, 'Büyüyünce uçak şoförü olacağım' derdi. Küçüklüğünden beri pilotluk hayali vardı. Gökyüzüne çok hevesliydi. Küçük oğlum da ağabeyine özenip, pilot oldu. İkisi de çalışkan, akıllı öğrencilerdi" diye konuştu.

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