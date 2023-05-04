Bursa'da profesörün silah kabzasıyla darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

BUÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Biçer'in, bir yıl önce vefat eden hastasının yakınlarınca evine giderken darbedildiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, Biçer ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma sonrası yanına yaklaşan diğer kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildiği görülüyor.

Darbedilen Prof. Dr. Biçer'in hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.