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Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen sarsıcı depremlerin ardından deprem bölgesinde acil OHAL kararı alınmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında "Afet bölgesinde OHAL kalkıyor. 9 Mayıs itibarıyla bitecek, uzatılmayacak. Yasal önlemler de alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 12:42, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 13:05
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Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak

AK Partili Yavuz, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağına dair sorulara yanıt verdi. Yavuz, "OHAL 9 Mayıs'ta bitecek, uzatılmayacak. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak" dedi.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tek zarf çift pusula ilkesi var. Artık eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. Yani o gün seçmen oy kullanmak için gittiklerinde kendisine 2 pusula verilecek. YSK yurt dışında oy kullanacaklara dair pusulayı bastı. Yurt içindeki farklı, hala basılmadı.

Henüz daha illerde kullanılacak pusula basılmadı. Bunu zor. Türkiye'nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Benim elimde örnek bir pusula var. Cumhurbaşkanı seçimi pusulası belli.

Toplam 36 parti seçime girme hakkı elde etmişti ama 24'ü seçime gireceğini söyledi. Ama bazı illerde bunun 17'ye kadar düşeceğini, bazı illerde daha fazla olacak. Millet İttifakı 16 ilde yok mesela. Tek ilden girecekleri listeden tek aday olacak. En uzun olan pusula bu, daha kısa olacak yerler var. Kabine seçmenle birlikte kimse giremez.

"Engelliler için kabine bir kişi girebilir"

Tek istisna var. Engelli bireyler yardım istiyorsa yakınlarından bir kişi ya da orada hazır bulunan seçmenlerden yardım isteyebilir. Aldı içeriye girdi. Önce kabinde açtı pusulaları oyunu bastı. Bunu nasıl basarsa bassın oy geçerli. Vurulan mühür karşıya geçse de oyun nereye verildiği anlaşılıyor. Ama biz yine de tartışmalara sebep olunmaması için pusulanın ters katlanılması gerektiğini söylüyoruz. Oyunu verdi kabinden çıkartmak suretiyle sandığa oyunu attı, imzanın tıp kimliğini alıp oradan çıkacak.

Hangi zarflar geçersiz sayılacak?

Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK'nin LOGO ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz.

YSK zaten hangi oyların geçerli olacağı, hangi pusulaların geçersiz olacağına ilişkin şablonları oluşturmuş durumda. Sitesinden girip bakılabilir.

Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun. Ve ya birden çok parti vurulmuşsa, yazı yazılmışsa, iki yere oy kullandıysanız geçersiz.

"OHAL uzatılmayacak"

OHAL 9 Mayıs'ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak.

"325 bin depremzede adres kaydını değiştirdi"

Devlet hem YSK ve devletin kurumları kolaylaştırıcı adımlar attılar. Mesela Nüfüs İşleri Müdürlüğü depremzedelerin adres değişikliğini fiilen almasıydı. Deprem bölgesinden başka yerlere Yaklaşık 325 bin kişi gitti. Askı süreci başlamadan hemen öncede kişiler kendi beyanlarına göre adres değişikliği alma hakkına sahiptiler.

Biz araştırma yaptık, ne kadar kitle deprem bölgesinden başka illerde bulunuyor. Bu kişilerin sayısı 1 milyona yakın. Bunun 650 bini seçmen ama. Yaklaşık söylüyorum.

Bu 650 bin seçmenin yaklaşık 500 bini 2019'da hangi şehirde kullanıyorsa o şehirde oy kullanabiliyor. Dolayısıyla o ilin seçmeni haline getirmiş kendi. Deprem bölgesi boşaldı deniyor ya o doğru değil. Aslında seçmen profili çok değişmemiş.

AFAD ihtiyacı olan depremzede seçmenleri seçimde taşıyacak.

Seçim güvenliği nasıl sağlanacak?

Şimdi kıyameti kopartacak halimiz yok. Bu seçim kurulu, İstanbul'daki gibi bir hata yaparsa bunun telafisi olmaz. Bizim de çok arzu ettiğimiz konularda da ret kararı alıyoruz. CHP, bunu neyin bir talep olduğuna bakmadan gelişi güzel hareket ediyor.

Sandık güvenliğinden bahsediyor dimi CHP. Örnek vereyim, Pamukkale'de 700'ü aşkın sandık var. Sandık listelerini veremediler. 17:05'te verdiler. 17'00'i 1 dakika geçe olmaz. İtiraz ettik. Seçim hukuku şekli hukutur. YSK bu işi anlayacak. "

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