'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 12:56, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 13:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuşuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti, inanıyorum Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Giresun, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek"