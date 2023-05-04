'Enflasyon % 43'e indi, her ay bu şekilde azala azala devam edecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti, inanıyorum Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Giresun, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek"