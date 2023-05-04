'Türkiye'nin ikinci yüzyılı demokrasiyle insan hakları sütunları üzerinde yükselecek'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin ikinci yüzyılının hukukun üstünlüğüyle, demokrasiyle insan hakları sütunları üzerinde yükseleceğini belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaklaşık 4 yıldır sürdürülen İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış konferansı, Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Konferansa, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, AB ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu, AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, hukukçular, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, konferanstaki konuşmasında, KDK'nin halk ile idare arasındaki ihtilafların çözüm mercii olduğunu, TBMM'den aldığı güç ve Anayasa ile kanundan aldığı yetkiyle idarenin eylem ve işlerini denetlediğini kaydetti.

Malkoç, KDK'nin, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, şeffaf ve insan odaklı iradenin oluşmasına katkı sağlamaya çalıştığını belirtti.

- "Bu 10 yıl zarfında çok önemli gelişmeler sağladık"

Türkiye'de son yıllarda anayasal ve yasal anlamda önemli değişiklikler yapıldığını kaydeden Malkoç, "Bu süreçte demokrasinin güçlenmesine, yasa ve Anayasa'da değişiklik yapılmasına, kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi ve kalitesinin arttırılmasına, kamu hizmetlerine kolay ve hızlı erişim sağlanması, bu anlamda yeni yeni kurumlar kuruldu, var olan kurumlar gözden geçirildi." diye konuştu.

Malkoç, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Etik Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurulması, lekelenmeme hakkı, ara buluculuk, uzlaşmacılık gibi yeni mekanizmaların getirilmesi ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Halkla birebir en fazla irtibat kuran iki kurumun bulunduğunu belirten Malkoç, bunlardan birinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) olduğunu, diğerinin ise KDK olduğunu dile getirdi.

KDK'nin kuruluşunun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğini anımsatan Malkoç, "Bu 10 yıl zarfında çok önemli gelişmeler sağladık. Toplumun her kesimiyle temas kurduk. Sivil toplum kuruluşlarıyla, medyayla, üniversitelerle, toplumun her kesimiyle ortak çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

- "Başvurulardan 205 bin 639'unu karara bağladık"

KDK kararlarının tavsiye kararı niteliğinde olduğunu aktaran Malkoç, bu kararlara uyulma oranının yüzde 80'lere ulaştığını belirterek, "Bu yüzde 80 rakamlarını yakalamak kolay bir şey değil. Avrupa'da bunun ortalaması yüzde 80. Avrupa'da onlarca hatta yüzlerce yıl önce kurulmuş." dedi.

Şeref Malkoç, "Süreçte 207 bin 403 başvuru aldık 2022 sonu itibarıyla. Başvurulardan 205 bin 639'unu karara bağladık. Sadece yazılı başvuru değil, bize telefonla, maille veya yüz yüze gelip yardım isteyen insanlar oldu. 1 milyon kişiye de hukuki yardımda bulunmuşuz." bilgisini paylaştı.

Anayasa'nın 74'üncü maddesine göre herkesin KDK'ye başvurabileceğini anımsatan Malkoç, yabancıların da başvuru yapabileceğini ifade etti.

AB destekli çalışmalarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getiren Malkoç, bu çalışmalarla sorun çözme kapasitesinin arttırılmasına çok büyük katkı sağlandığını, halk nezdinde farkındalık oluşmasında da iyi gelişmeler olduğunu bildirdi.

Çocukluk ve gençlik çağında hukukun üstünlüğü ve hak arama yollarının öğrenilmesinin önemli olduğunu belirten Malkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin bildiği gibi 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü. Yani birinci yüzyılı tamamladık, ikinci yüzyıla giriyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılı, hukukun üstünlüğüyle, demokrasiyle, insan hakları sütunları üzerinde yükselecek inşallah. Bunda tereddüdümüz yok. Bunlar medeniyetimizde var zaten. 2 bin 500 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Geçmişte 3 kıtada 600 yıl yöneticilik yapmak adaletle olmuştur, hukukla olmuştur. Eksikliklerimizi tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz."

- "Hedeflerimizin birçoğuna bugün itibarıyla ulaşmış bulunuyoruz"

Konferansta konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, son 20 yılda vatandaşların insan hakları bilincinin arttırılması adına ciddi adımlar atıldığını, bunlardan bir tanesinin de KDK'nin kurulması olduğunu bildirdi.

KDK'nin kuruluşundan bugüne önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirten Moğul, KDK'nin tavsiyelerine en yüksek oranda uyma başarısı gösteren kurumlardan birinin Adalet Bakanlığı olduğunu kaydetti.

İnsan haklarının korunması adına yapılan reformlardan bahseden Moğul, "2019 yılında hayata geçirdiğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesi, 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna deklare ettiği İnsan Hakları Eylem Planı belgeleri, bizim Bakanlık olarak ülkemize armağan ettiğimiz en önemli belgelerden iki tanesini oluşturuyor. İçtenlikle de şunu söyleyebiliyoruz, İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedeflerimizin birçoğuna bugün itibarıyla ulaşmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.