'Devlet, Öcalan ile sürekli görüşüyor ancak PKK silah bırakırsa yeni bir süreç kurgulanabilir'
AK Parti'nin'nin Diyarbakır'da birinci sıradan aday gösterdiği Galip Ensarioğlu, seçim öncesi İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapıldığı iddiası, silahsızlanma ve Kürt sorununun çözümüyle ilgili konuştu. Ensarioğlu, devletin Öcalan ile sürekli görüştüğünü, PKK'nin silah bırakması durumunda yeni bir sürecin kurgulanabileceğini söyledi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 13:35, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 13:46
Ensarioğlu açıklamasının devamında:
Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür.
Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP'nin kendisidir, Kandil'in kendisidir. Yani Öcalan'ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan'ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil'dir, bizatihi HDP'nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan'ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir" dedi.