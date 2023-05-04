'Devlet, Öcalan ile sürekli görüşüyor ancak PKK silah bırakırsa yeni bir süreç kurgulanabilir'

Ensarioğlu açıklamasının devamında:

Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür.

Ancak bugün itibariyle bunun koşullarını ortadan kaldıran bizatihi HDP'nin kendisidir, Kandil'in kendisidir. Yani Öcalan'ı tecrite mahkum eden devlet değil, Öcalan'ı tecride mahkum eden bizatihi Kandil'dir, bizatihi HDP'nin kendisidir. Çözüm sürecini boşa çıkaran, sabote eden, Öcalan'ı rolünü boşa çıkaran yine kendileridir" dedi.