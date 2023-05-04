Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 138 bin seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında saat 13.00 itibarıyla 1 milyon 138 bin 743 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.