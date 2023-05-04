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YSK, Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi

YSK, seçimlere katılımın yoğun olduğu Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Lüksemburg'daki toplam 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi- Almanya'daki Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Kiel şehirlerindeki seçim iş ve işlemleri iptal edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 14:27, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 14:28
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YSK, Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında daha önce sandık kurulması kararı verilen Almanya'daki 9 yerde sandık kurulması kararının iptaline, katılımın fazla olduğu Avrupa'daki 19 yerde ise sandık sayılarının artırılmasına hükmetti.

YSK'nin kararına göre, Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Seçim Koordinasyon Merkezi, Almanya makamları tarafından Biefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm ve Kiel'de sandık açılması talebinin onaylanmadığını belirterek, seçimlere katılım oranlarının daha önceki seçimlere göre artış göstermesi nedeniyle sandık kurulmasına karar verilen diğer yerlerdeki sandık sayılarının artırılmasını talep etti.

Talebi inceleyen YSK, Bielefeld, Fulda, Limburg, Mannheim, Saarbrücken, Dortmund, Siegen, Ulm, Kielşehirlerinde sandık kurulmasının mümkün olmayacağından, anılan yerlerdeki seçim iş ve işlemlerinin iptaline hükmetti.

Kurul, Almanya'da Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu, Avusturya'da Viyana Başkonsolosluğu, Fransa'da Paris Başkonsolosluğu, Bordo Başkonsolosluğu, Liyon Başkonsolosluğu, Nant Başkonsolosluğu, StrazburgBaşkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Hollanda'da Deventer Başkonsolosluğu, Amsterdam Başkonsolosluğu ve Lüksemburg'ta Lüksemburg Başkonsolosluğu'ndaki sandık sayılarının artırılması talebinin ise kabulüne karar verdi.

Buna göre, Düsseldorf Başkonsolosluğu için 6-7-8-9 Mayıs'ta 15 olan sandık sayısı 19'a, Essen Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 15 olan sandık sayısı 19'a, 8-9 Mayıs'ta ise 12 olan sandık sayısı 16'ya, Frankfurt Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 10 olan sandık sayısı 12'ye, Hannover Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 6 olan sandık sayısı 12'ye, Kassel Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 4 olan sandık sayısı 6'ya, Karlsruhe Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 6 olan sandık sayısı 10'a, Münster Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 8 olan sandık sayısı 10'a, Nürnberg Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 10 olan sandık sayısı 12'ye, 8-9 Mayıs'ta ise 6'dan 8'e, Stuttgart Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 14 olan sandık sayısı da 20'ye çıkarılacak.

Viyana Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs tarihleri için daha önce 8 olarak belirlenen sandık sayısı 9'a, 8-9 Mayıs tarihlerinde 5 olan sandık sayısı ise 7'ye çıkacak.

Paris Başkonsolosluğu için 8 Mayıs'ta 10 olan sandık sayısı 15'e, aynı tarihte Bordo Başkonsolosluğu için 1 olan sandık sayısı ise 2 olacak. Liyon Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 8 olan sandık sayısı 11'e, 8 Mayıs'ta 5 olan sandık sayısı 8'e, Nant Başkonsolosluğu için 8 Mayıs'ta 2 olan sandık sayısı 3'e, Strazburg Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 5 olan sandık sayısı 10'a, Marsilya Başkonsolosluğu için 8-9 Mayıs'ta 2 olan sandık sayısı 4'e çıkacak.

Deventer Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 14 olan sandık sayısı 16, Amsterdam Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 14 olan sandık sayısı ise 18 olacak.

Lüksemburg Başkonsolosluğu için 6-7 Mayıs'ta 4 olan sandık sayısı 5'e, 8-9 Mayıs tarihleri için ise 3'ten 5'e çıkarılacak.

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