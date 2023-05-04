Eski Fenerbahçeli futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı

Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor, Eyüpspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.

Futbol kariyerine 1978 yılında Bursaspor altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı.

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