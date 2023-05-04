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'Herkes İstanbul'u konuşuyor ama Bursa da fay hattı üzerinde'

İyi Parti Bursa 2. Bölge milletvekili Adayı İbrahim Alagöz; "Herkes İstanbul'u konuşuyor ama Bursa'da deprem olması beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde kalıyor. Allah muhafaza bu depremi yaşadığımızda, Bursa'da da vaziyet hiç iyi olmayacak. Peki İstanbul'da yaşayan 16 milyon, Bursa'da yaşayan 3 milyondan fazla insanın can güvenliğinin hesabını kim verecek?" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 15:25, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 15:28
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'Herkes İstanbul'u konuşuyor ama Bursa da fay hattı üzerinde'

İyi Parti Bursa 2. Bolge milletvekili Adayı ve Akşener'in Danışmanı İbrahim Alagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; deprem bölgesinde temeli atılan konutlar ve Büyük Marmara Depremi ile ilgili uyarılarda bulundu.

İbrahim Alagöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Jeoloji mühendisleri deprem bölgesinde kısa sürede yapı dikmenin tehlikeleri hakkında uyarıyor, AKP deprem bölgelerinde, seçime yetiştirilmek için alelacele atılmış temellerle utanmadan bir de depremzedelerden oy istiyor! Ailelerini, sevdiklerini çürük binaların altında bırakmış insanların oylarını, oy için apar topar özensizce attığınız bina temelleriyle mi kazanacaksınız?

Depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da Büyük İstanbul Depremi'nin korkusunu yaşıyoruz. Aslında beklenen deprem Büyük Marmara Depremi. Herkes İstanbul'u konuşuyor ama Bursa'da deprem olması beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde kalıyor. Allah muhafaza bu depremi yaşadığımızda, Bursa'da da vaziyet hiç iyi olmayacak. Peki İstanbul'da yaşayan 16 milyon, Bursa'da yaşayan 3 milyondan fazla insanın can güvenliğinin hesabını kim verecek?

Milletin iktidarında, depremden etkilenme riski bulunan bütün illerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını ''Rant değil çevre ve insan odaklı, afet risklerine karşı dayanıklığı artıran, kent kimliğini yok etmeyen, doğaya ve tarihe karşı saygılı, dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızı önceleyen bir anlayışla yürüteceğiz!''

Unutmayın ki;

#14Mayıs 'ta #TürkiyeTarihYazacak #DepremiUnutmaUnutturma

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