Çankırı'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Evinden çıkarken apartman komşusu Talip Poyraz'ı daha sonra da eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikası ortaklarından Orhan Kuşçu'yu öldürmesinin ardından gözaltına alınan Hanifi Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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