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Bingöl'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Bingöl'de özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 15:29, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 15:30
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Bingöl'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı

Rıza Gengörü idaresindeki 12 M 0003 plakalı özel halk otobüsü Bingöl-Muş kara yolunun Beyaz Toprak köyü mevkisinde Yakup Artık yönetimindeki 12 D 4040 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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