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Ortaokul öğrencisi, okulda borç para vermeyen arkadaşını bıçakladı

Kayseri'de, ortaokulda B.Y. (13) adlı erkek öğrenci, kendisine borç para vermeyen Ö.K. (11) isimli kız öğrenciyi bacağından bıçakla yaraladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 17:19, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 17:19
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Ortaokul öğrencisi, okulda borç para vermeyen arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Yalçın Delikan Ortaokulu'nun kantininde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi B.Y., 6'ncı sınıfta öğrenim gören Ö.K.'den borç para istedi. Ö.K. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis, B.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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