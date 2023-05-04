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Erdoğan'ın mitinginde konser veren sanatçılara tehdit yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara mitinginde ve TUSAŞ tarafından üretilen milli muharip uçak 'Kaan'ın tanıtım töreninde konser veren rap müziği sanatçıları Seko ve Tefo'ya tehdit mesajları yağdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 17:37, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 17:40
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Erdoğan'ın mitinginde konser veren sanatçılara tehdit yağdı

Rap müziği sanatçıları Seko ve Tefo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara mitinginde ve milli muharip uçağı Kaan'ın tanıtım töreninde konser verdiği gerekçesiyle tehdit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf da paylaşan rapçi Seko ve Tefo'ya tehdit mesajları yağdı. Mail yoluyla aileleri ve kendilerine gelen ölüm tehditlerine tepki gösteren Seko ve Tefo, "Ülkemizde birçok sanatçı muhalif, muhalefetle kol kola yürürken, biz 20 yıldır ülkemizi yöneten, devletimiz için, milletimiz için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf paylaştık diye ölüm tehditleri alıyoruz, terörist muamelesi görüyoruz. Biz bu tehditlere pabuç bırakacak insanlar değiliz" dedi.

"Biz asla davamızdan vazgeçmeyiz"

"Cumhurbaşkanımızın yanında olduk, Ankara'da düzenlenen Büyük Ankara Mitingi ve milli muharip uçağımız Kaan'ın tanıtım törenine katılıp Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf paylaştık diye bizi tehdit ediyorlar" diyen Seko ve Tefo, "Sosyal medya hesaplarımızdan Cumhurbaşkanımız ile çektiğimiz fotoğraflarımızı paylaştık, katıldığımız etkinliklerin görüntülerini attık. Bu görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı. Daha sonra sosyal medya üzerinden bize değişik sorular gelmeye başladı. Biz bu sorulara kulak asmadık. Dün akşam 18.30-19.00 saatleri arasında bize arka arkaya mailler gelmeye başladı. Bu maillerde ailemize ve şahsımıza yönelik ölüm tehditleri yer alıyor. Biz asla davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Özgürlük, hak, adalet diyorlar bize tehdit mesajları atıyorlar. Bu mesajlar bizi tedirgin etse de bu tehditlere pabuç bırakacak insanlar değiliz. Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlıkları artık gözlerini karartmış. Kendisine 'diktatör' diyorlar, yaptıkları en büyük diktatörlük farkında değiller" diye konuştular.

"Biz milli duruş sergileyenin yanındayız"

Gelen tehdit mesajlarında kendileri için "İslami terörist" ifadelerinin kullanıldığını söyleyen Seko ve Tefo, "Biz Cumhurbaşkanımız ile fotoğraf verdik diye terörist oluyorsak olalım. Bu mukaddes davamızda teröristte oluruz. Davamız uğruna ölmek varsa ölürüz. Bize terörist diyenlerin terör örgütlerinden ne farkı var. Sanat dünyası muhalif sanatçılarla dolu. Onlara tehdit mesajları gitmiyor da bize niye geliyor. FETÖ ile iş birliği yapanlar, terör örgütleri ile kol kola gezenleri niye görmüyorlar. Biz 'Doğru zaman doğru adam' demişiz. Bu mesele milli bir meseledir. Biz milli duruş sergileyenin yanındayız" şeklinde konuştular.

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