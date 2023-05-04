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Trabzon'da HÜDA PAR yine stant açtı, olaylar çıktı

Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde stant açan ve vatandaşların tepkisiyle karşılaşan HÜDA PAR, aynı girişimi bugün de tekrarlayınca yine gerginlik çıktı. 'Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla tepki gösterip, üzerinde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun posterlerinin de bulunduğu HÜDA-PAR'ın standını yıkmaya çalışan vatandaşları, polis güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 18:54, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 18:54
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Trabzon'da HÜDA PAR yine stant açtı, olaylar çıktı

Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştireceği miting öncesi vatandaşların tepkisi nedeniyle standı kaldırılan HÜDA-PAR, bugün polis kordonunda yeniden açtı. Vatandaşlar tepki gösterdi. Stanttakiler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

STANDI YIKTILAR

Trabzon'da dün şehrin en işlek caddesi olan Kahramanmaraş Caddesi'nde stant kuran HÜDA-PAR'a vatandaşlar tepki göstermişti. HÜDA-PAR'ın bugün yine aynı yerde stant açması üzerine vatandaşlar yeniden tepki gösterdi. Vatandaşlar, üzerinde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun posterlerinin de bulunduğu standa yöneldi. Müdahaleler sonucu stant yıkılırken, arbede yaşandı, polis geniş güvenlik önlemi aldı. 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla HÜDA-PAR'ın standını yıkan vatandaşları, polis güçlükle sakinleştirdi.

STANT ETRAFI GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Emniyet güçleri HÜDA-PAR'ın standını güvenlik çemberi altına alırken, vatandaşlar stant kaldırılıncaya kadar bölgeyi terk etmeyeceklerini dile getirdi. Yaşanan gerginlik nedeniyle olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi de sevk edildi. HÜDA-PAR'lılar, oluşan tepkiye rağmen geri adım atmadı. 'Elhamdülillah şeriat kazanacak, biz şeriatçıyız lan' diye bağıran bir kişiyle, 'Biz Cumhuriyetçiyiz' diyen vatandaşlar arasında yumruklaşmaya varan gerginlik çıktı.

ŞEHİT YAKINI FENALIK GEÇİRDİ

Şehit yakını olduğu öğrenilen bir kadın 'Gidecekler buradan, bu kadar insan boşuna mı öldü, bir asker kaç senede yetişiyor, bir polis kaç senede yetişiyor, benim ilimde duramazlar. Ne yokluklarla bu evlatlar yetişiyor. Ülkemden gideceksiniz, teröre yok burada" diyerek bağırdığı esnada fenalık geçirdi.

STANT AÇMAK ANAYASAL HAKSA TEPKİ GÖSTERMEK DE ANAYASAL HAKTIR

Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, HÜDA-PAR standının kaldırılmasını isteyen vatandaşlara 'Bu anayasal haktır, siz yargı merci değilsiniz, ilçe seçim kurulu değilsiniz, hakim, savcı değilsiniz, suçla ilgili bir yargılama yapamazsınız" ifadelerini kullanarak sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar ise 'stant açmak anayasal haksa, bizim de tepkimizi ortaya koymamız anayasal hakkımızdır' diyerek Emniyet Müdürü Esentürk'e karşılık verdi.

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ VE İZMİR MARŞI OKUNDU

Vatandaşların dağılmadığı bölgede gerginlik uzun süre devam etti. Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu. HÜDA-PAR standın yanına hoparlör getiren bazı vatandaşlar, ilk önce Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, ardından İzmir Marşı'nı dinlettiler.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN DANIŞMANI GELDİ

Emniyet mensupları, Vali İsmail Ustaoğlu'nun talimatını beklediklerini, talimat gelmesi halinde standı kaldıracaklarını belirtirken olayın yaşandığı yere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ufuk Hoş geldi. Polisin arasından geçerek HÜDA PAR standına giren Hoş, burada partililerle konuştu. Soylu'nun danışmanı Hoş'un standa girmesinin ardından kısa bir süre sonra partililer standı toplamaya başladı. Güvenlik güçlerinin kontrolünde standı kaldıran HÜDA-PAR temsilcileri, polisin güvenlik çemberi eşliğinde alandan dışarıya çıkartıldı. Öfkeli kalabalık tepkisine devam ederken, partililer polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

ELİF ÇAVUŞ

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