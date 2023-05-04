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Çanakkale'de 4 kişiyi hastanelik eden YSP üyesi 6 kişi tutuklandı

Çanakkale'de seçim çalışmaları çerçevesinde Yeşil Sol Parti üyesi 25 kişilik bir grubun 4 kişiyi hastanelik ettiği kavgada gözaltına alınan 8 parti üyesinden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 19:51, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 19:52
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Çanakkale'de 4 kişiyi hastanelik eden YSP üyesi 6 kişi tutuklandı

Olay, iki gün önce Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Seçim çalışmaları çerçevesinde kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın, Mustafa Kılıç'ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Mustafa Kılıç, kendisinin bayanlarla tokalaşmadığını belirtti. Ardından tartışma yaşandı. Tartışma araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen, parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, 4 kişiyi darp etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan Çiçek, Mustafa Kılıç, Selçuk Şahin ve Muhammed Şanlı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kavgayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kahvehanedeki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelenmesi sonrası parti üyesi oldukları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli ise silahla kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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