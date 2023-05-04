Bakan Kurum'dan 'rakibim devletin tırı' diyen İyi Partili adaya cevap

Bakan Kurum sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı;

Değerli genç arkadaşım,

Bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı.

Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin.