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Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı

iPhone satışlarının tutarı, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 1,5 artarak 51,3 milyar dolara yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 07:33, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 07:28
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Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın ocak-mart döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara inmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Apple, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrek olarak kabul edilen ve 1 Nisan'da sona eren 3 aylık dönem bilançosundaşirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalışla 94,8 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 97,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaydedilen azalışa rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gelen şirket gelirinin, bu dönemde 92,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Apple'ın geçen yılın aynı döneminde 25 milyar dolar olan net karı ise yüzde 3,4 azalarak 24,2 milyar dolara düştü. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde değişmeyerek 1,52 dolar oldu.

- Hizmet gelirlerinde rekor

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon satışları artış gösterirken, tablet ve bilgisayar satışları düştü.

iPhone satışlarının tutarı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artarak 51,3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 12,8 azalarak, 6,7 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 31,3 düşerek 7,2 milyar dolara indi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, zorlu makroekonomik koşullara rağmen hizmet gelirlerinde rekor kırdıklarını belirtti.

iPhone satışlarında da ocak-mart rekoru kırıldığını bildiren Cook, kurulu aktif cihaz tabanlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cook, 2030 yılına kadar karbon nötr ürünler ve tedarik zincirleri oluşturmaya yönelik ilerleme kaydetmek dahil, uzun vadeli yatırım yapmaya devam etiklerini bildirdi.

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