Keşfin değeri 80 milyar dolar

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin. Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'ndaki vana açma töreninin ardından muhabirimiz Merve Safa Akıntürk'e açıklamalarda bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek, bu kuyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün maliyetlerini karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

15 YIL BOYUNCA EN YÜKSEK SEVİYEDE ÜRETİM

Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'ndaki vana açma töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Melih Han Bilgin, "Sahanın yıllara sari bir üretim sonrası 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut. Özetle, depremle beraber devletimizin sırtına binen yük bayramın ikinci günü hafiflemiş kaldırılmış durumda. Aybüke Yalçın kuyusu tek başına yaptığı keşifle depremin bütün maliyetlerini devletimizin milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkacağız ve yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde maksimum üretim kapasitesini sürdüreceğiz" dedi.

80 İLA 100 KUYU AÇACAĞIZ

Sahada 80 ila 100 kuyu açmayı planladıklarını söyleyen Bilgin, sahanın büyüklüğünün ise yaklaşık 36 kilometrekare olduğunu ifade etti. Bu kuyunun 2.5-3 milyon dolar bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Çok kısa bir süre içerisinde kendini ödeyecek. Bir keşif yaptığınızda yaptığınız yatırımın kendini ödemesi bu sektörde çok kolaydır. Önemli olan keşfi yapabilmektir" diye konuştu.

5 GÜNDE 6 BİN VARİL PETROL ÜRETİLDİ

Şu anda yeni sahada 1.200 varil günlük 41 API petrol üretildiğinin altını çizen Bilgin, "Bugün 5'inci günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor. Bu taşıma ve depolama imkanlarını düşünerek bunu optimum seviyede tutuyoruz" dedi.

Bölgede boru hattı inşası yaptıklarını belirten Bilgin, "Akşamüzeri (4 Mayıs) boru hattı devreye alınmış olacak. Geçici bir boru hattı inşa ettik. Çünkü yol şartları zorlu. Tankerlerle çıkmak ve inmek için çok zorlu bir yol. Dolayısıyla boru hattı daha güvenli. Çıkan petrolü kamyonların daha rahat çalışabildiği Akçay Sahası'na alacağız. Buradaki kapasiteye ulaştıktan sonra Akçay Sahası'nda depolayacağız. Şehit Aybüke Sahası'nda da 1.500 varil bir geçici depolama kurduk" bilgisini verdi.

Petrolcülüğün kaderi Şırnak'ta değişti

Türkiye'de üretim yapılan 1.800 petrol kuyusu bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Bunların üretimlerinin ortalaması günde 35 varil. Oysa Esma Çevik'te 7 kuyu ile 10 bin varil üretiyoruz, Diğer 1.800 kuyuda 50 bin varil üretiyoruz. Türkiye'de petrolcülüğün kaderi Şırnak'ta değişmiştir. Türkiye, artık büyük yapıları olan, kaliteli petrol üreten bir ülkedir. Türkiye denizlerde yazdığı başarı öyküsünü karalarda da yeni bir başarı öyküsü eklemiştir" diye konuştu.

Potansiyel yüksek aramaya devam

Esma Çevik Kuyusu'ndaki jeolojik modeli buraya uyarladıklarını anlatan Melih Han Bilgin, şöyle konuştu: "Daha gideceğimiz yerler var. Şırnak coğrafyasında Esma Çevik gibi, Aybüke Yalçın gibi, yeni sahalarımız var. Buralarda aramaya devam edeceğiz. Bir petrokimya ve rafineri tesisi ihtiyacı var, bunu planlıyoruz Nerede olur, nasıl olur bu konsepti geliştirip sonra detaylandıracağız.Projeler için Şırnak artık çok güçlü potansiyel aday."

Merve Sefa Akıntürk