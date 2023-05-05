Gurbetçiye sandık yetmedi, YSK devreye girdi

Türkiye'nin yurt dışında görevli bazı misyon şefleri, 9 Mayıs'a kadar devam edecek oy verme işlemi kapsamında, sandıklarda uzun kuyrukların oluştuğunu, oy vermeye gelenlerin üç-dört saat beklemek mecburiyetinde kaldığını belirterek, yurt dışındaki sandık sayısının artırılmasını talep etti. Bu talebi değerlendiren YSK; Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg'da 73 ek sandık daha kurulmasını kararlaştırdı. Şu ana kadar yurt dışına kayıtlı 3,4 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 35'i oy kullandı. 9 Mayıs'a kadar devam edecek oy verme işleminde, 2 milyona yakın gurbetçinin sandık başına gitmesi bekleniyor. Gümrüklerdeki oy verme işlemi ise 14 Mayıs'a kadar sürecek.

Fransa'da oy kullanan gurbetçilere saldırdılar

Fransa'da oy kullanmak için sandık başına giden Türk vatandaşları, terör örgütü PKK sempatizanlarının saldırısına uğradı. Kalabalık grup, kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan oy vermeye gelen Türk vatandaşlarını darbetti.