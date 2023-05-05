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Liseliden Bakan Koca'yı gülümseten istek: Beni etiketleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, esnaf ziyareti sırasında yanına gelen gençlerle sohbet etti. Kendisiyle fotoğraf çektiren bir gencin "Ben sizi etiketleyeceğim, siz de beni etiketleyin. Sizin takipçiniz çoktur" sözleri gülümsetti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 08:02, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 08:04
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Liseliden Bakan Koca'yı gülümseten istek: Beni etiketleyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Mamak ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Bu sırada bir grup liseli öğrenci, Bakan Koca'nın yanına geldi. Koca, gençlerle uzun süre sohbet etti. Kendisi ile fotoğraf çekilen bir gencin talebi ise Bakan Koca'yı gülümsetti.

ETİKET DİYALOGU GÜLDÜRDÜ

Liseli genç, Koca'ya "Ben sizi etiketleyeceğim siz de beni etiketleyin, sizin takipçiniz çoktur" dedi. Koca da gence hangi üniversitede eğitim almak istediğini sordu. Genç, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim planladığını ve subat olmayı düşündüğünü söyledi.

BAKAN KOCA'DAN NASİHAT

Öğrencilere nasihatta bulunan Fahrettin Koca "Sizler geleceğimizsiniz. Bizim biraz daha gençlere inmemiz ve anlamamız gerekiyor. Dünya size göre şekilleniyor. Sizin için uygun olan ortamı ve altyapıyı oluşturup size sahip çıkmamız gerekiyor. Sizden bir tek beklentimiz olmalı. Bu topraklara aidiyet duygusu içinde, katma değer oluşturma hazzı ve heyecanı içinde olan bir genç olmanızı istiyoruz" dedi.

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