AK Partili Zengin ile CHP'li Altay sokakta birlikte türkü söyledi

EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Ons ve gram altından tarihi rekor
Ons ve gram altından tarihi rekor
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Partili Zengin ile CHP'li Altay sokakta birlikte türkü söyledi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul 3. Bölge'de seçim çalışması yaparken karşılaştı. CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri sokak müzisyenleriyle birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 09:19, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 09:21
Yazdır
AK Partili Zengin ile CHP'li Altay sokakta birlikte türkü söyledi

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala partilerin ve adayların seçim bölgelerindeki mesaileri de yoğun olarak sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da İstanbul 3. Bölge'de seçim çalışmaları devam ediyor. İki isim bugün Silivri'de karşılaştı. Zengin ve Altay Silivrili gençlerle "Gesi Bağları" türküsünü söylediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

AK Partili Özlem Zengin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber