Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11'i FETÖ mensubu 14 terörist yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi 14 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 09:35, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 09:42
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı.
Bu kişilerden 3'ünün terör örgütü PKK, 11'inin de FETÖ üyeliğinden arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.