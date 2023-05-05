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MEB'in 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nda pilot uygulama başladı

Program kapsamında, 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar 1320 pilot okulda 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenin eğitim alması planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 11:19, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 11:20
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MEB'in 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nda pilot uygulama başladı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" Türkiye genelinde belirlenen pilot okullarda uygulanmaya başladı.

AA muhabirine bilgi veren pilot okul TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu Müdürü Ekin Özgür Gençer Yılmazer, programın okullarda sağlıklı beslenmenin önemini ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla başlatıldığını söyledi.

Yılmazer, "Program kapsamında çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren bu farkındalığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu program hakkında bir dijital eğitim portalı var. Burada öğrencilere ve öğretmenlere ayrı ayrı dijital bilgiler içeren videolar oluşturulmuş onlardan faydalanıyoruz." dedi.

Yılmazer, öğretmenlerin programa çalışırken, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformlarından yararlandığı bilgisini verdi.

Okullarında bulunan yemekhanede görevli personelin, hijyen ve sağlık konusundaki gerekli tüm belgelere sahip olduğunu belirten Yılmazer, "Bizim mutfağımızda yemeklerimiz kendi aşçı ve aşçı yardımcılarımız tarafından yapılıyor ve mutfağımızdan hiç bir yemek artığı atılmıyor. Biz çiğ ve pişmiş yemek artıklarını toplayıp okulumuzda bulunan kompost alanına götürüyoruz, bu alanda onu gübre haline getiriyoruz ve oradan çıkan gübreyi de tarım bahçemizde kullanıyoruz." diye konuştu.

Yılmazer, Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli diyetisyenlerce belirlenen örnek menülerin kendilerine resmi yazıyla ulaştırıldığını, öğrencilerine sundukları menüleri oluştururken buna uygun hareket ettikleri ifade etti.

- 1320 pilot okulda uygulanacak

Program ile öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, güvencesi ve kalitesi konularında farkındalığını artırmak ve onları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amaçlanıyor. Okul bahçeleri ve koridorlarında aktiviteler planlayıp fiziksel uygunluk karnesi hazırlayarak öğrencilere sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediliyor.

Beslenme menüleri ve takvimi, özel durumlarda beslenme, kurumsal standardizasyon ve belgelendirme çalışmalarını içeren program sayesinde sağlıklı yemek yeme kültürünün topluma eğitim yoluyla yayılımı hızlandırılıyor.

Program kapsamında, 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar 1320 pilot okulda 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenin eğitim alması planlanıyor.

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