Eskişehir'de yargılanan FETÖ sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 11:34, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 11:35
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, örgütün "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet E'nin ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.
Karardan önce son sözleri sorulan sanık Mehmet E, isnat edilen suçlamayı reddederek beraat talebinde bulundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Mehmet E'ye "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis vererek, sanığın tutuklanmasına hükmetti.