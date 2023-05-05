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'Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar'

"Karşımızdakileri görüyorsunuz, maalesef Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz, hele ki Trabzon geçit vermeyecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 12:30, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 12:47
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'Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefeti eleştirerek, "Karşımızdakileri görüyorsunuz, maalesef Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz, hele ki Trabzon geçit vermeyecek." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Kunduracılar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Son 21 yıldır Türkiye'deki istikrar sürecinde, güven ve huzur ortamında artık sürekli projeleri konuştuklarını anlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin geçmişte çok bedeller ödediğini belirterek, "Karşımızdakileri görüyorsunuz, maalesef Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenler farklı yollardan şimdi Türkiye'nin içine sızmaya çalışıyorlar. Bunlara geçit vermeyeceğiz, hele ki Trabzon geçit vermeyecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs'ta dünyanın en büyük projelerinden olan Zigana Tüneli'nin açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştıran çok büyük bir örnektir. 1700 metre uzunluğundaki bir tünelden, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü dünyanın en uzun tünellerinden bir tanesini hizmete açtık." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin 17 yılda tamamlandığına dikkati çekerek, "Bugün, 17 yılda 3 kilometrelik tüneli bitiremeyen bir Türkiye'den, 5 yılda 14,5 kilometrelik tüneli bitiren Türkiye'ye geldi. İşte Türkiye'nin büyümesi, milletine, devletine hizmeti bu demektir. İnşallah bu yatırımlar, devletin büyümesi için gerekli olan bütün işler daha hızlı şekilde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sizin vereceğiniz güç bizim için çok kıymetli"

Trabzon'a yapılacak yeni havalimanı projesine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "Denize dolgu, Türkiye'nin üçüncü ve dünyanın en özgün havalimanlarından bir tanesini inşallah Trabzon'a yapacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, esnaftan 14 Mayıs seçimlerinde destek isteyerek, "14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun güçlü kadrosuna vereceğiniz güçlü destekle inşallah sektörün önündeki bütün engelleri kaldırma şeklinde, hızlı şekilde geri dönüşleri olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yıl önce toplam ihracatının 25 milyar dolar olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne geldiğimizde 254 milyar dolar ihracattan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hedef verdi, '1 trilyon dolar ihracata çıkacağız' dedi. Şu anda Trabzon'un toplam ihracat rakamı 1,2 milyar dolar. Bunu artırmamız gerekiyor. Yaptığımız planlamalarla inşallah kısa vadede bunu 3,5 milyar dolara çıkartacağız. Orta vadede de bunu 5 milyar dolara çıkarmak için de planlamalarımızı yaptık. İnşallah bunun en önemli paydaşlarından biri de kuyumculuk sektörü olacak. Niye olmasın? Trabzon hasırını dünyada yapan başka bir yer var mı? İnşallah bunu beraber pazarlayacağız, tanıtacağız. Bu huzur ve güven, istikrar ortamının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 Mayıs'tan sonra da devam etmesi için sizlerden güç istiyoruz. Sizin vereceğiniz güç bizim için çok kıymetli."

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