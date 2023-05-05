Kılıçdaroğlu: 17/25 tapeleri de deep fake ile yapıldı

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir deep fake ile hazırlanmış bir ses kaydının piyasaya sürüleceğini ve itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Hapiste bulunan Selahattin Demirtaş da böyle bir ses kaydının dinlenilmemesini istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı canlı yayında, kendisine yönelik açıklanacağını iddia ettiği ses kaydının sahte olmasını FETÖ'nün iktidara yönelik gerçekleştirdiği 17-25 Aralık Süreci üzerinden açıkladı ve "17/25 Aralık Süreci'nde de Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." dedi.

Yeni Şafak Gazetesinde bugün yayımlana haberde ise CHP liderinin 17-25'teki ses kayıtlarını CHP grup toplantısında dinletip, "Benim öyle bir ses kaydım çıkarsa CHP Genel Başkanlığından ayrılırım" dediğini haberleştirdi.

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Zafer Şahin ise Kılıçdaroğlu'nun deep fake teknolojisi ile hazırladığını iddia ettiği ses kayılarına yönelik 4 soru sordu. İşte Zafer Şahin'in soruları

1-Madem o kayıtların fetö işi olduğunu biliyordunuz neden siyaseten kullandınız Kemal Bey?

2-Neden olmayan bir kaydı bahane edip medya figürleri ve siyasi ortaklarınızla "Bir kaset çıkacak ama sahte. Sakın inanmayın" kampanyası başlattınız?

3-Selahattin Demirtaş, sahte olduğunu belirttiğiniz kaydı nereden biliyor ki, size destek için ön almaya çalışıyor?

4-Yasadışı bir kayıtla mağdur edilmenize ben kendi adıma itiraz eder, gücüm yettiğince size destek veririm. Ama sizi bu kadar endişelendiren o şey neyse kamuoyunu şimdiden aydınlatmanız gerekecek sanki.