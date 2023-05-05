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İstanbul'da direksiyon eğitmeni ve kursiyeri darbeden 3 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da, yol verme tartışmasında direksiyon eğitmeni ve kursiyeri darbeden taksiciyle 2 arkadaşı yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 13:15, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 13:41
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İstanbul'da direksiyon eğitmeni ve kursiyeri darbeden 3 şüpheli yakalandı

Güzeltepe Mahallesi'ndeki sürücü parkında eğitim aracındaki kursiyer K.Ç. ile direksiyon eğitmeni C.Y, önlerindeki taksi sürücüsü İ.K'den yol istedi. Taksi sürücüsünün yol vermemesi üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.K'nin arkadaşları E.C.A. ile M.F.B'nin de karıştığı kavgada, kursiyer ve eğitmen darbedildi, eğitim aracının da camları kırıldı.

Olay anına ilişkin bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya ilişkin taksi sürücüsü ile 2 arkadaşını gözaltına aldı.

"Kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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