Merkez Bankası rezervleri 114,9 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 247 milyon dolar azalarak 114 milyar 884 milyon dolara geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 14:55, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 14:56
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 28 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 593 milyon dolar artışla 68 milyar 471 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Nisan'da 66 milyar 878 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 840 milyon dolar azalarak 49 milyar 253 milyon dolardan 46 milyar 413 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 247 milyon dolar azalışla 116 milyar 131 milyon dolardan 114 milyar 884 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|30.12.2022
|45.851
|82.904
|128.755
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|07.04.2023
|52.612
|68.491
|121.103
|14.04.2023
|52.119
|69.411
|121.531
|20.04.2023
|49.253
|66.878
|116.131
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884