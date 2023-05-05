Kamu işçileri için zam görüşmeleri bugün yapılacak

700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

20 Ocak'ta başlayan süreçte işçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasına oturacak.

İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını talep etti. İlk 6 ay için yüzde 40 zam teklifinde bulundu.

İşçi sendikasının talebi ise taban aylığının 15 bin lira olması yönünde.