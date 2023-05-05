Kamu işçileri için zam görüşmeleri bugün yapılacak
700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile görüşecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 15:14, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 15:49
700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.
20 Ocak'ta başlayan süreçte işçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasına oturacak.
İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını talep etti. İlk 6 ay için yüzde 40 zam teklifinde bulundu.
İşçi sendikasının talebi ise taban aylığının 15 bin lira olması yönünde.