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Taksiciler, Togg konvoyu oluşturdu

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği programda bir araya gelen taksiciler, Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası Togg'la konvoy oluşturdu. Taksi yazılı tepe lambası ve 34 Bağcılar 2023 plakası takılan Togg'u takip eden taksiciler, sokaklarda tur attı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 16:08, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 16:37
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Taksiciler, Togg konvoyu oluşturdu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Büyük Taksici Buluşması" isimli programda Taksici Esnaf Odası, Taksi Dernekleri, Taksi Durak başkanları ve İstanbul'un dört bir yanından gelen taksi şoförleri bir araya geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, taksicilere sürpriz yaparak "Taksi" yazılı tepe lambası ve 34 Bağcılar 2023 plakalı Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabası Togg'la programın yapıldığı alana girdi. Sürpriz karşısında çok sevinen taksiciler, Özdemir'e teşekkürlerini iletti.

Anadolu kırmızısı, ihtişamıyla büyüledi
İhtişamıyla büyüleyen "Anadolu kırmızısı" renkli arabanın etrafını saran taksiciler, Togg'u yakından inceleme fırsatı buldu. Taksiciler, çok beğendikleri Togg'un T10X modeline tam puan verdi. Davetlilerden kimi araca binme heyecanını yaşarken kimi de fotoğraf çekildi. Geceye telefonla bağlanan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da her zaman taksicilerin yanında olduklarını belirtti. Togg heyecanı kalabalık konvoyla devam etti. Taksi şoförleri, Togg'un arkasında Bağcılar'ın en işlek cadde ve sokaklarında tur attı. Kilometrelerce uzayan konvoy, Bağcılar Belediyesi hizmet binası önünde sona erdi.

Meydanda izdiham yaşandı
Togg'un Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşmasında ise izdiham yaşandı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgisinden dolayı Togg, alanda ilerlemekte güçlük çekti. Kadın, erkek, genç, yaşlı toplumun her kesiminden vatandaş, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Sadece araba değil teknolojik bir araç
Togg'un ülkemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Özdemir, "Togg'umuz ilk defa Bağcılar yollarında sürdük. Sürdüğümüz zaman daha iyi anladık ki sadece bir araba değil teknolojik bir araç. Muhteşem bir şey. Ülkemize hayırlı olsun. Yerli otomotiv, ülkemizin yarım kalan hikayelerinden bir tanesiydi. Elhamdülillah hangi alanda yarım kalan ne varsa tamamlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu hikayeyi de tamamladı. Bu olay, ülkemizin özgüveninin artmasında, ülkemizin geleceğe dair büyük mesajlar vermesine de sebebiyet vermiştir" dedi.

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