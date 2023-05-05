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Hakim, sara nöbeti geçirdiği iddia edilen şahsı yanlışlıkla vurdu

Çağlayan'da sara nöbeti geçirdiği iddia edilen bir adam, omzuna tutunduğu hakim tarafından beylik tabancasıyla bacağından vuruldu. Saldırıya uğradığını düşündüğü için ateş ettiği öğrenilen hakimin yaraladığı adam hastaneye kaldırılırken, başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 16:38, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 16:39
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Hakim, sara nöbeti geçirdiği iddia edilen şahsı yanlışlıkla vurdu

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. İddiaya göre bir soruşturmayla ilgili cadde üzerine keşife gelen 12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö. (33), inceleme yapmaya başladı. O esnada mahallelinin de tanıdığı Ali İhsan Y. (63), iddiaya göre kaldırımda sara krizi geçirdi. Krizin verdiği panikle adam hakimin omzunu tutunca, genç hakim saldırıya uğradığını düşünüp beylik tabancasını çekti. Genç hakim omzunu tutan adamı bacağından tek el ateş ederek yaraladı.

"Kendisine bir saldırı olacağını düşündüğü için bacağından vurmuş"

Olayla ilgili konuşan Müjdat Selvi, "Çok uzun zamandan beri komşumuz olan Ali İhsan bey sara hastası rahatsız biri. Aniden sara krizi geçiriyor ve ilaç kullanıyordu. İlacı kullanınca fenalışıyor ve birine tutma ve saldırma hissi oluşuyor. Uzun yıllardır bu mahallede olduğumuz için onun huyunu biliyoruz. Burada yanılmıyorsam bir savcımıza fiziksel bir yönlenme olmuş. O da kendisine bir saldırı olacağını düşündüğü için bacağından vurmuş. Kendisi komşumuz olduğu için yakından tanıyoruz. Samimi bir insandır öyle saldırı yapacak biri değil. Hastalığından dolayı üzücü bir hadise gerçekleşti. Şu an kendisi hastanede tedavi altında bundan sonrası artık yargının işi" dedi.

Hakim omzuna tutunan adamı bacağından vurdu

Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerine bir süre çalışma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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