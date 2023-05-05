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TUSAŞ Kahramanmaraş temmuzda üretime başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulacak uçak parçası üretim tesisinin temmuzda üretime başlayacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 16:56, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 16:57
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TUSAŞ Kahramanmaraş temmuzda üretime başlıyor

Demir, fabrikanın kurulacağı alanda yaptığı incelemelerin ardından AA muhabirine tesise ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayisi olarak depremin ilk günlerinden itibaren yaraların sarılması için kolları sıvadıklarını dile getiren Demir, ilk etapta acil durumdaki ihtiyaçlar için yaklaşık 600 milyon liralık paketle yardımları organize ettiklerini, depremzedelerin bu hizmetlerden duyduğu memnuniyet karşısında da mutlu olduklarını aktardı.

Kalıcı çözümler üretip uzun vadeli refah sağlayacak çalışmalara önem verdiklerini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Malum, bu kapsamda da devletimiz kalıcı konutlar için kolları sıvadı. Biz de bu aşamada tek başına konutların yeterli olmayacağını, konutlarda yaşayacak insanların istihdama da ihtiyacının olacağını düşündük. Bu vesileyle kolları sıvadık. Zaten Türkiye'nin savunma sanayisinde Anadolu'ya yayılması noktasında stratejisi vardı. Bunun da ilk adımını atalım dedik ve bölgede Kahramanmaraş'tan başlayarak diğer depremzede illerimizde de yatırım yapmaya karar verdik. Bu anlamda her şirketimizi de birer ilde adresledik. TUSAŞ da buradaki (Kahramanmaraş) yatırımı üstlendi. Burada uçak sanayisiyle ilgili belirli parçaları yapmak üzere planlamasını yaptılar. Planlamanın ilk aşamasını da bugün gördük. TUSAŞ şu an planlamasını yaptığı yatırımın arazi tahsisiyle ilgili adımları attı. Tahsis yapılana kadar da boş durmamak, bir an önce faaliyete geçmek adına OSB'de bulduğu binayı kiraladı ve şu an içerisinde bulunduğumuz tesislerde, gerekli tezgahları göndererek burada uçak parçaları imalatına başlayacaklar."

Demir, faaliyete en kısa sürede geçmek için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Burası kiralandı, şu anda TUSAŞ kendi içindeki bazı tezgahları hızlı adım atabilmek için buraya gönderiyor. Çünkü yeni tezgah siparişi biraz süre alabilecekti. Haziran ayında ilk tezgahlar buraya gelmiş olacak. Temmuz ayında da belirli imalatlar başlar. TUSAŞ sadece kendi imal edeceği parçalarla çalışma yürütecek değil, aynı zamanda bölgedeki bazı işleri yapabilecek durumda olan firmalara da bunları paslayacak. Tabii bu sadece Kahramanmaraş'a has değil, diğer ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi şirketlerimiz de yatırımlarını hızlıca hayata geçirecek." dedi.

Depremden etkilenen illere dokunuş yapmak istediklerini belirten Demir, katma değeri olan sanayi faaliyetlerini bölgeye de yaymak istediklerini kaydetti.

Demir, istihdam konusunda da depremzedelere ağırlık verileceğini, böylelikle bölge halkına önemli katkı sağlanacağını sözlerine ekledi.

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