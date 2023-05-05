Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na miting eleştirisi: 23 bin kişi toplayabildi

İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını vurdu
Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını vurdu
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor
Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması
Sağlıkçıların 120 saati geçen icap nöbetleri hakkında AYM kararı
Sağlıkçıların 120 saati geçen icap nöbetleri hakkında AYM kararı
Kılıçdaroğlu: 17/25 tapeleri de deep fake ile yapıldı
Kılıçdaroğlu: 17/25 tapeleri de deep fake ile yapıldı
Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki
Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki
Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon
Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Ons ve gram altından tarihi rekor
Ons ve gram altından tarihi rekor
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na miting eleştirisi: 23 bin kişi toplayabildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Mersin'de düzenlenen mitinge 23 bin kişinin katıldığını belirterek, "Biz Cumhur İttifakı olarak yarın o miting alanını öyle bir dolduracağız ki o miting alanından bütün Türkiye'ye sesleneceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 17:22, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 17:22
Yazdır
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na miting eleştirisi: 23 bin kişi toplayabildi

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Gülnar ilçesini ziyaret etti, konvoyla vatandaşları selamladı.

Atatürk Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Nebati, kent için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Nebati, Mersin'e hizmet etmeye geldiklerini, hep beraber çalışarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden göreve seçeceklerini belirtti.

Her zaman "tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan" dediklerini dile getiren Nebati, "Milletin içerisindeki 85 milyon hepimiz biriz, öteki değiliz. Meşrebimiz, aslımız ne olursa olsun hepimiz biriz. Yörük'üz, Türk'üz, Kürt'üz, Arap'ız ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı vatandaşıyız." diye konuştu.

Bakan Nebati, ilçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 27 Nisan'da ilk nükleer yakıt getirme töreninin gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Bunlar Akkuyu'yu, Togg'u, TCG Anadolu'yu görmezden gelirler, İHA'ya, SİHA'ya düşman olurlar. Neden? Teröristin kafasını çıkarttırmıyoruz. Bunlar ATAK helikopterine, Yeni Altay tankına, KAAN uçağına, gökyüzündeki uydumuz İMECE'ye, TEKNOFEST'e ters bakarlar. Bildikleri tek şey konuşmak. Konuşarak bir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Karadeniz gazının karaya bağlanmasına değinen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç inanmadıkları Karadeniz'deki doğal gazı çıkarıp karayla birleştirdiğimiz için o doğal gazı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın inşallah bir yıl boyunca evde ısınma ve barınmayı sağlayacak kadar miktar olan 25 metreküpünü ücretsiz yaptık. Bu 40 milyar lira demek. Biz vatandaşımız rahat etsin diye 40 milyar liraya eyvallah etmiyoruz. Çünkü yüksek enflasyon yaşadık, dar gelirlimiz, çiftçimiz, esnafımız ezilmesin diye nasıl ki geçen yıllarda tedbirler aldık, şimdi de o tedbirlerimizin semeresini görerek vatandaşlarımızı rahatlatıyoruz."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini topluma hissettirmemeye gayret ettiklerini aktaran Nebati, deprem bölgesinde 650 bin konutun inşasını 2 yılda bitireceklerini anlattı.

- "Bizler üretmeye, sizlerle beraber yol almaya devam edeceğiz"

Nebati, Aydıncık-Gözce arasındaki 3 tünelin ve bir viyadüğün açılışa hazır hale getirildiğini, dün test uçuşu yapılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da tamamlanmasıyla bu yatırımların bölgeye önemli katkı sunacağını söyledi.

Esnafa, gençlere ve çiftçilere yönelik desteklerden bahseden Nebati, "Biz hizmet etmeye geldik, iş yapıyoruz. 21 yıldır iş üretiyoruz. Bizde yalan dolan yok. Öncelikler sırasına göre kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Hep beraber çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Bizler üretmeye, sizlerle beraber yol almaya, yol kardeşliği yapmaya devam edeceğiz. Seçim günü tarihi rekorlar kıracağız." dedi.

Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün Mersin'de düzenlenen mitinge değinerek, şunları kaydetti:

"Koskoca Millet İttifakı yapmış olduğu mitinge 23 bin kişiyi toplayabildi. Kardeş, haber verseydin sana destek verirdik diye bekliyorsan kusura bakma. Biz Cumhur İttifakı olarak yarın o miting alanını öyle bir dolduracağız ki o miting alanından bütün Türkiye'ye sesleneceğiz. Çünkü yarın sadece Cumhurbaşkanı adayı gelmiyor, sevdamız, liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız, 21 yıldır bu ülkeye alın terini akıta akıta hizmet eden ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Hep beraber onu karşılayacağız. Mitingimizi güçlü bir şekilde yapacağız."

Vatandaşlarla beraber yol yürümeyi sürdüreceklerine işaret eden Nebati, "Bu yol kutlu bir yol, bu yol 21. yüzyılda Türkiye'nin Yüzyılı olan bir yol. Türkiye Yüzyılı'ndan birileri korkuyorsa bırakın korkularında kalsınlar. Biz güçlüyüz, cesuruz, eyvallah etmeyiz. Biz korkmayız, 'Korkma, sönmez bu şafaklarda' diye başlayan İstiklal Marşı'mızla Allah'ın izniyle kimseye eyvallah etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber