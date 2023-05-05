Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.52'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremin hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

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