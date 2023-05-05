Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 18:05, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 19:11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.52'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremin hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-05
Saat:17:52:28 TSİ
Enlem:37.977 N
Boylam:36.333 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/4FRbo4FWvI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi