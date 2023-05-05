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Bitcoin Fiyatı Ne Durumda? Binance'te Bitcoin Alma Rehberi

Binance'te Bitcoin Alma Rehberi



Bitcoin, bundan 4 sene önce piyasada boy göstermeye başlayan önemli gelişmelerden biridir. Bu kripto paraya ilgi duyan ve satın almak isteyenler için uluslararası borsalar hizmet vermektedir. Binance Bitcoin fiyatı bu para birimine yatırım yapmak isteyen milyonlarca kişi tarafından merak edilmektedir.



Kripto para 2 sene önce yaklaşık 69.000 dolar seviyesini görmüştü. Bu seviye onun için zirve olmuştu ancak 1 sene sonra düşüşe geçti. Bu yıla gelindiğinde ise toparlanmaya başladı. İnişli çıkışlı dalgalanmaların olması ise meraklılarını kripto paranın seyri nasıl olacak sorusunun cevabını bulmaya itiyor.



2008 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ekonomik kriz yeni bir atılımı ortaya çıkardı. Satoshi Nakamoto adı verilen kişi ya da grup tarafından tarihin o önemli girişimi Bitcoin ortaya atıldı. Öyle ki 1 sene sonrasında ilk elektronik versiyonu piyasaya sürüldü.



Bitcoin denince akla ilk gelen özelliklerinden biri merkeziyetsiz oluşudur. Bu özelliği sayesinde aracı kimselere ya da kuruluşlara ihtiyaç duyulmaz. Kişiler tek başlarına yatırım yapma şansına sahiptir.



Binance'te Nasıl Türk Lirasıyla Bitcoin Alınır?



BTC ortaya çıktığı zamandan bu yana fiyatında dalgalanmalar yaşanan bir dijital para birimidir. Geçtiğimiz haftaya bakıldığında 30.000 dolar civarında olduğu görülen BTC'nin hangi yöne doğru evrileceği kesin olarak bilinmiyor. Hafta sonuna gelindiğinde 27.500 dolar civarında olduğu görülebiliyor.



Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaların birçok nedeni vardır. Bu nedenler arasında dünya piyasalarında yaşanan iktisadi gelişmeler, siyasi olaylar vs. sayılabilir. Bu para birimine yatırım yapmak isteyen kişiler, dünya piyasasına yön veren gelişmeleri olduğu gibi konunun uzmanlarına ait görüşleri de takip etmektedir.



Binance Bitcoin fiyatı hakkında bilgi veren önemli kripto para borsasıdır. Uluslararası piyasada BTC fiyatları dolar üzerinden işlem görmektedir. Ancak yatırım yapmak isteyen bir Türk ise lira üzerinden alma şansına sahiptir.

Satoshi, Bitcoini oluşturan birimlere verilen addır. Bu birimler sayesinde kişiler 1 Bitcoinin hepsini almak zorunda kalmamakta, dilediği kadar alıp yatırım yapabilmektedir. BTC işlemlerinin şeffaf bir şekilde yapıldığını söylemek mümkündür. Herhangi bir sansür söz konusu değildir.



Binance'te Güncel Bitcoin Fiyatı Nasıl Takip Edilir?



BTC gün geçtikçe kullanımı artan dijital para birimidir. Kişiler arasında çok konuşulan, her gün yeni yatırımcı kazanan bu paranın güncel fiyatının takip edilmesi önem arz etmektedir. Binance, Bitcoinin güncel fiyatlarının yatırımcılar tarafından takip edilebileceği en sağlam borsadır.



BTC fiyatlarındaki değişimler uzun süreli değildir, anlık olarak değişmektedir. Yatırımcılar da bunun bilince olmalı ve yatırımlarını buna göre yapmalıdır. Binance üzerinden kişiler sadece fiyatları takip etmekle kalmaz aynı zamanda haftalık ve aylık grafiklere de ulaşabilir. Böylece Bitcoin yönünün aşağı ya da yukarı olup olmadığı görülebilir.



TradingView ve Coinmarketcap siteleri de yatırımcıların takip edebilecekleri ve bilgi alabilecekleri sitelerdendir. Ayrıca grafikleri de takip edebilirler.



Bitcoin fiyatlarındaki değişiklik hususunda birçok finans uzmanı görüş bildirmektedir. 2023 yılı için öne sürülen fikirler farklılık gösterebiliyor. Örneğin, CNBC'nin görüşme gerçekleştirdiği uzmanlar, BTC'de bu yıl içerisinde artış olacağını belirtmişlerdir. Hatta yeni zirveye çıkacağını dile getirmişlerdir. Ancak her ne kadar iyimser görüşler olsa da uzman isim Mark Mobius da bu sene için kötümser bakıyor. Mobius'a göre 2023 yılı BTC için iyi olmayacak hatta 10.000 dolar civarını görecek. Dijital paraya yatırım yapan kişiler için bu görüşler önemli olup onlar için yol gösterici olabiliyor.



2023 Bitcoin Yorumları



Dünya genelinde Bitcoin önemli bir para birimi olarak görülüyor. Öyle ki 2021 senesinde El Salvador, Bitcoini resmi para birimi olarak kabul etti. Bundan 1 sene sonra da Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoini kabul etti. Ancak her ne kadar bu para birimini benimseyen ülkeler olsa da bazıları kullanımını yasaklamıştır. Çin, Mısır, Irak, Nepal ve Katar örnek olarak verilebilir.



Her ne kadar kullanımı yasaklansa da bu para birimi giderek yaygınlaşıyor. Gördüğü ilginin artışı sayesinde pek çok altcoin de ortaya çıktı. Ancak bakıldığı zaman bu altcoinlerin Bitcoin kadar başarılı olduğu söylenemez. Tahtında oturmaya devam eden Bitcoin için fiyatların ne yönde değişeceğini hem finans uzmanları hem de yatırımcılar merak ediyor. Binance Bitcoin fiyatı takip etmek kişileri bu konuda bilgilendiriyor.

