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Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 kişiye müebbet hapis cezası

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davasında 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 19:34, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 19:35
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Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 kişiye müebbet hapis cezası

Konya'da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) katıldı. Öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur, Büşra Büyükşen ile sanıkların yakınları, tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen cinayete kurban giden Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, "İftiraya uğramanın ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Başımı yastığa huzurla koyuyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen de, "Anne ve babamın mezarlarında huzurla uyumaları için size güvenim tam. Şikayetçiyim en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Abdullah Başdemir, "Cinayetle alakam olsa dedikleri gibi panikleyip karakola mı giderdim. Evliyim, çocuğum var. Benim yaptıklarım etik değil, Esra ile birlikte birkaç kızla beraber olmuş olabilirim. Hatice yüzünden tutukluyum bir şüphe varsa bir şüpheli varsa o da ailedir. Ellerinde barut izi çıkıyor. Yakından uzaktan olayla alakam yok, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Davada cinayet zanlısı olarak tutuklu olan sanık Ertuğrul Çelik ise, "13 aydır tutukluyum. Bunları ömrümde bir kez dahi görmüşlüğüm yok. Kendi suçumu bıraktım katilin kim olduğunu ailelerime yakınlarıma söyleyerek araştırıyorum. Olayı kendi ailesi işliyor Büyükşen ailesi ve iddia makamı bu suçu bizim üstümüze atmaya çalışıyor. Bizim bu suçla alakamız yok. Bize bu suçu atanlar benden beter olsun, ailemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Esra Taş ise, "Vicdanım rahat, suçsuzuz, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıkların savunmasının ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkında verilen cezayı açıkladı. Heyet, tutuklu sanık cinayet zanlısı Ertuğrul Çelik hakkında, Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezası, konut dokunulmazlığını ihlalden 4 yıl, Büşra Büyükşen'i yaralama suçundan ise 9 ay, sanık Abdullah Başdemir'e azmettirme suçundan 1 kez müebbet hapis cezası, dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl hapis cezası, tutuklu sanık Esra Taş'a ise azmettirme suçundan müebbet cezası ile konut dokunulmazlığının iptali suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan, tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen'in beraatine karar verildi.

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