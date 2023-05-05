Ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara operasyon: 16 gözaltı

Öte yandan, jandarma ekipleri, başkalarının yerine sınava girecek kişileri organize ederek maddi menfaat sağlayan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede "joker" diye tabir edilen başkalarının yerine ehliyet sınavına girenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

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