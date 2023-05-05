Bakan Soylu: PKK masanın üstüne, Akşener de masanın altına indi

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, Gabar Dağı'nda petrol kuyularının yolu açılırken şehit olan Bayrampaşalı Jandarma Astsubay Esma Çevik'in hayatını kaybettiği yerde 6 ay önce petrol bulunduğunu aktardı.

Bir dönem terör örgütü PKK'nın eylemleri yüzünden geri bırakılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artık ekonomik kalkınma hamleleri gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğuyla batıyı birleştirerek dünyada yepyeni bir adım attığını söyledi.

Millet İttifakı'nı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar bu masanın üzerinde yedi kişi oldular. Akşener sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmeye çalışıyor. Ne yapmışsa? 5,5 yıl İçişleri Bakanlığı yaptı, onu da eline yüzüne bulaştırdı. Buna HDP bir laf söyleyince hiçbir şey söylemez, geri döner. PKK bunu tehdit edince hiçbir şey söylemez, geri döner ama Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmeyi bilir. Allah insanı böyle rezil rüsva eder. PKK masanın üstüne, Akşener de masanın altına indi şimdi."

Soylu, "Biri 'Başbakanlık yaptım.' diyor. Biri diyor ki, 'Ben ekonomi bakanlığı yaptım.' Biri diyor ki 'SGK'yi batırdım, genel müdürlük yaptım.' Biri de 5,5 yıl İçişleri Bakanlığı. Bunların 4'ü bir Tayyip Erdoğan etmez." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Soylu, "Hadi Ekrem İmamoğlu'na LGBT yakışıyor, çünkü sabahtan akşama kadar onu savunuyor. Mansur Yavaş da çıkmış LGBT'yi savunmaya başlamış. Yazıklar olsun size. Bir de başka bir şey daha yapıyor. Safa yatıyor, 'Belki PKK silah bırakır, HDP terörden vazgeçer.' diyor." diye konuştu.