Bakan Akar: Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan: Meydanlar, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor
Erdoğan: Meydanlar, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın: Seyyanen zam ile açılan makasın onarılmasına ihtiyacımız var
Ali Yalçın: Seyyanen zam ile açılan makasın onarılmasına ihtiyacımız var
Okul basıp müdür yardımcısını yaralayan veli tutuklandı
Okul basıp müdür yardımcısını yaralayan veli tutuklandı
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Avustralya'da oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusu
Avustralya'da oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusu
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor
Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması
Sağlıkçıların 120 saati geçen icap nöbetleri hakkında AYM kararı
Sağlıkçıların 120 saati geçen icap nöbetleri hakkında AYM kararı
Kılıçdaroğlu: 17/25 tapeleri de deep fake ile yapıldı
Kılıçdaroğlu: 17/25 tapeleri de deep fake ile yapıldı
Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki
Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki
Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon
Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Akar: Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör bitmedi, mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 22:22, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 22:22
Yazdır
Bakan Akar: Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Niğdeliler Derneğince düzenlenen "Niğdeliler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, seçimden sonra bunu daha da ileri götüreceklerini bildirdi.

Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve onun liderliğindeki Türkiye'yi sevmeyenlerin tezvirat yaptığını bildiren Akar, "Niye? Dediklerini yapmıyoruz. Yapmayacağız. Biz sadece ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

Batı'daki gazete ve dergilerin tezviratlarına dikkati çeken Akar, "Bunlar güya gerçekleri, doğruları anlatan saygın basın kuruluşları. Şu anda biraz menfaatlerine ters olduğu için her türlü tezviratı, yalanı yapıyor, her türlü gerçek dışı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunun görülmesi lazım." açıklamasında bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, "Terör bitmedi, mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

- Bakan Akar, başarılı öğrencilerle bir araya geldi

Öte yandan Akar, toplantı öncesi Melikgazi Belediyesince düzenlenen "Teknofest ve Diğer Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni"ne katıldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akar, onlardan zaman konusuna dikkat etmeleri, ona gerekli önemi vermelerini istedi.

Soru sormanın önemine değinen, bunun için de bilgi sahibi olmanın gerekliliğine işaret eden Akar, öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü söyledi. Kitap okuma alışkanlığını kazanmalarının önemine vurgu yapan Akar, öğrencilere ön yargıdan kaçınmalarını, "ben biliyorum" anlayışından uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlere yönelik yapılan "Z kuşağı, Y kuşağı" sınıflandırmalarını da eleştiren Akar, "Bunlar başkalarının yaptığı tasnifler. Bizim 2 bin 500 yıllık bir tarihimiz, bunun içinden doğup gelen milli, manevi değerlerimiz var. Bunları alın, bugüne de bir şey yapmak için çalışın. Artık size 'A kuşağı' mı, 'B kuşağı' mı derler o ayrı bir konu. Kendimizi dışarıya göre tasvir etmeyelim. Bu konuda üniversitelerimize de önemli görev düşüyor, bilim, bilgi üretmemiz lazım. diye konuştu.

Akar ayrıca MSB Dijital Gösterim Merkezi'ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin konserini izledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber