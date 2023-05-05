Babacan 'Sayın Gülen' dedi, Muharrem İnce tepki gösterdi

Muharrem İnce daha önce yaptığı açıklamada ''Babacan, Babala TV'de 'İnce ikinci tura kalırsa İnce'ye oy vermem' demiş. Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk'ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır. FETÖ'cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi söylemiştim. Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim.'' demişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında Muharrem İnce'nin bu sözlerini eleştirirken, "Sayın Gülen" dedi. Babacan programda sorulara cevap verirken ""Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var" dedi.

Başka bir kanalda yayında olan İnce ise "Bir kanalda Ali Babacan, Muharrem İnce 'Sayın Fethullah Gülen' dedi diyormuş. Yalan söylüyor, yalancı. Ben ilhamımı bir çift mavi gözden alırken, o ilhamını Fethullah Gülen'den alıyordu" diye konuştu.