Kızıyla yürürken yorgun mermiyle vurulan kadın kurtarılamadı

Zekiye Demir (47), Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan'da, 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan kadın, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

- Olayı özel ekip aydınlattı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokağı'nda kız alma merasiminde ateş edildiği belirlendi.

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeği ile Ali Ö'nün (61) silahında yapılan kriminal eşleşmelerin ardından, zanlının bu kişi olduğu tespit edildi.

Laboratuvardan çıkan sonuçlar üzerine gözaltına alınan Ali Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.